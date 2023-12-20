Посол Ізраїлю в США Міхаель Герцог заявив, що Ізраїль готовий призупинити бойові дії в Газі в обмін на звільнення якомога більшої кількості заручників.

Про це повідомляє CNN.

Герцог також сказав виданню, що ще занадто рано говорити про те, чи буде угода. Він зазначив, що вимоги ХАМАСу ширші, ніж під час останнього перемир’я.

“Вони сподівалися на постійне припинення вогню, але я сподіваюся, що під тиском того, що ми робимо на місцях, плюс тиск з боку катарців, вони погодяться на угоду, але на даному етапі це передчасно”, — цитує його слова американський телеканал.

У вівторок, 19 грудня, брат Герцога, президент Іцхак Герцог, сказав групі послів і дипломатів 80 країн приблизно те ж саме, пише видання The Times of Israel.

“Я можу повторити той факт, що Ізраїль готовий до ще однієї гуманітарної паузи і додаткової гуманітарної допомоги для того, щоб звільнити заручників. І відповідальність за це повністю лежить на (лідері ХАМАСу в Газі Ях’ї — ред.) Сінварі і керівництві ХАМАСу”, — сказав він.

При цьому політичний і зовнішньополітичний аналітик CNN Барак Равід, посилаючись на двох ізраїльських чиновників і ще одне джерело, обізнане в цьому питанні, повідомив, що Ізраїль запропонував Хамасу тижневу паузу в бойових діях в обмін на звільнення 40 заручників.

За словами Равіда, ця угода була представлена Хамасу через катарських посередників.

Вперше про цю пропозицію повідомило агентство Axios, вона передбачає звільнення заручників, серед яких жінки, люди похилого віку і ті, хто потребує невідкладної медичної допомоги.