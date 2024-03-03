Ізраїль бойкотуватиме переговори з ХАМАСом в Каїрі про припинення вогню

Ізраїль бойкотував переговори про припинення вогню в Газі після того, як ХАМАС відхилив його вимогу надати повний список ще живих заручників, передає Reuters.

Делегація ХАМАСу прибула до Каїру на переговори, які розглядалися як можлива остання перешкода на шляху до укладення угоди, що припинить бойові дії на шість тижнів. Але до вечора делегація ізраїльтян не з’явилася.

“У Каїрі немає ізраїльської делегації”, – цитує Ynet слова неназваних ізраїльських чиновників. “ХАМАС відмовляється давати чіткі відповіді, і тому немає ніяких підстав для відправки ізраїльської делегації”.

Вашингтон наполягає на тому, що угода про припинення вогню близька і має бути укладена вчасно, щоб припинити бойові дії до початку Рамадану, який розпочнеться за тиждень. Але воюючі сторони не подали жодних ознак того, що вони відступають від своїх попередніх вимог.

Після прибуття делегації ХАМАС палестинський чиновник заявив агентству Reuters, що угода “ще не укладена”. Офіційного коментаря з боку Ізраїлю не було.

Одне з джерел, поінформоване про переговори, заявило в суботу, що Ізраїль може триматися подалі від Каїра, поки ХАМАС не надасть повний список заручників, які ще живі. Палестинське джерело повідомило Reuters, що ХАМАС поки що відкидає цю вимогу.

На попередніх переговорах ХАМАС намагався уникати обговорення добробуту окремих заручників доти, доки не будуть визначені умови їхнього звільнення. Про це в суботу заявив журналістам американський чиновник: “Шлях до припинення вогню зараз, буквально в цю годину, простий. І угода вже на столі. Існує рамкова угода”.

Ізраїль погодився на ці рамки, і тепер справа за ХАМАСом, сказав американський чиновник.