Із Гази евакуювали ще 8 українців

Протягом поточної доби, 24 листопада, із Гази до Єгипту виведено 8 громадян України, а 26 доставлені чартерним рейсом до Молдови.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
“Загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 людей. Ми вдячні Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їхню підтримку”, — зазначив представник міністерства.
Ніколенко додав, що зусилля МЗС із допомоги громадянам у Секторі Гази перебувають на особливому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.