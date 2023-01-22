Політика

Італія та Франція закінчують підготовку комплексу ППО для передачі Україні

22 Січня 2023 18:52
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франція, італія

Італія спільно з Францією закінчують підготовку передачі зенітного ракетного комплексу SAMP/T, який має бути переданий Україні.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю Corriere della Sera, пише “Європейська правда”

“Італія вже надала Україні 5 пакетів допомоги у сфері оборони на суму близько 1 мільярда євро. Готується шостий пакет, який включає системи протиповітряної оборони… У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP-T, і в будь-якому випадку є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно”, – сказав Таяні.

Глава МЗС також заявив, що на нинішньому етапі серйозні переговори про припинення війни неможливі.

“На поточному етапі домінує невизначеність щодо остаточного результату конфлікту, що не сприяє можливості серйозних переговорів між сторонами. Потреби в логістиці та військовому постачанні все більше ставатимуть ключовим фактором як для Києва, так і для Москви. Глобальні наслідки конфлікту, особливо з точки зору продовольчої та енергетичної безпеки, є очевидними для всіх. Єдність цілей і максимальна співпраця з міжнародними партнерами необхідні на цьому етапі більше, ніж будь-коли”, – сказав він.


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