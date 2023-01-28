Італія і Франція закуплять 700 ракет для ЗРК SAMP/T, який готують Україні, – ЗМІ

Італія і Франція домовились про спільне замовлення 700 ракет Aster-30 вартістю 2 млрд євро для франко-італійського ЗРК SAMP/T – цю систему обидві країни планують надати Україні.

Міністр збройних сил Франції відвідав Рим цієї п’ятниці, 27 січня, щоб зустрітися зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Вони обговорювали військову підтримку України та новий порядок допомоги.

Політики домовилися закупити 700 ракет Aster-30 загальною вартістю два мільярди євро. За інформацією французького видання l’Opinion, це гігантське замовлення.

Aster-30 — це ракетна система протиповітряної оборони Mamba SAMP/T. Справа завершилася під час візиту міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню до Риму, де він зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто.