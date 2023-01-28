Політика

Італія і Франція закуплять 700 ракет для ЗРК SAMP/T, який готують Україні, – ЗМІ

28 Січня 2023 14:18
20
франція, італія, ракети

Італія і Франція домовились про спільне замовлення 700 ракет Aster-30 вартістю 2 млрд євро для франко-італійського ЗРК SAMP/T – цю систему обидві країни планують надати Україні. 

Міністр збройних сил Франції відвідав Рим цієї п’ятниці, 27 січня, щоб зустрітися зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Вони обговорювали військову підтримку України та новий порядок допомоги.

Політики домовилися закупити 700 ракет Aster-30 загальною вартістю два мільярди євро. За інформацією французького видання l’Opinion, це гігантське замовлення.

Aster-30 — це ракетна система протиповітряної оборони Mamba SAMP/T. Справа завершилася під час візиту міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню до Риму, де він зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Січня 2023 09:35
209

В ISW повідомили імовірні напрями нового наступу росіян
28 Січня 2023 14:39
90

Ні Україна, ні Росія не зможуть досягнути у війні “абсолютної перемоги”, – RAND
28 Січня 2023 14:18
20

Італія і Франція закуплять 700 ракет для ЗРК SAMP/T, який готують Україні, – ЗМІ
28 Січня 2023 13:14
97

Угорці жертвують мільйони для українців, щоб “відмитись від сорому” за Орбана
28 Січня 2023 12:15
46

Змушують замовкнути критиків: в РФ намагаються відродити цензуру, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
усі думки