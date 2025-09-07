Італійський підліток став першим “міленіалом”-святим Католицької церкви

У неділю 15-річний Карло Акутис, який помер від лейкемії у 2006 році, офіційно канонізований Католицькою церквою. Він став першим «міленіалом» серед святих, передає CNN.

Акутис використовував свої комп’ютерні навички для поширення католицької віри, створивши сайт, де документував повідомлення про чудеса. Завдяки цьому його прозвали «інфлюенсером Бога» – він став піонером цифрової євангелізації Церкви.

Часто його зображують у джинсах, футболці та кросівках, що робить його вигляд більш сучасним і близьким для молоді, ніж класичні образи святих. Канонізація відбулася разом із молодим П’єром Джорджо Фрассатті, який помер у 1925 році у 24 роки. Церемонію вперше очолив Папа Лео XIV, перший американський понтифік, а тисячі молодих людей зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

Карло Акутис народився в Лондоні, але більшість життя провів у Мілані. Він любив спорт, мав гарне почуття гумору, знімав смішні відеофільми про своїх котів і собак, а з дитинства допомагав бездомним і підтримував однокласників, яких цькували. Його мати Антонія Сальцано розповідає, що син завжди наголошував на унікальності кожної людини: «Усі ми народжені оригіналами, багато хто помирає фотокопіями».

Карло був причетний до популяризації католицької віри серед молоді. Його шлях до святості був надзвичайно швидким: у 2020 році він був беатифікований після першого дива – зцілення бразильського хлопчика з вадами розвитку. Друге диво пов’язане із зціленням дівчини з Коста-Ріки після травми голови.

Його тіло виставлене у церкві Санта-Марія-Маджоре в Ассізі.

Молодь приїжджає до гробниці, щоб відчути зв’язок із святим, а його сучасний образ – спортивний одяг, відеоігри, інтернет – робить його близьким і зрозумілим для покоління Z.

Карло Акутис показав, що святість можлива для кожного, і що сучасна молодь може поєднувати віру з інтересами цифрового світу.