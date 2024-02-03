Політика

ISW звернув увагу на різку зміну риторики Шойгу і Путіна

3 Лютого 2024 12:58
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війна, шойгу, путін
С.Шойгу і В.Путін / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу змінив свою риторику, говорячи про бойові дії в Україні – на це звернув увагу Інститут дослідження війни в звіті від 2 лютого.

Напередодні Шойгу заявив, що російські війська зберігають «стратегічну ініціативу» вздовж усієї лінії фронту в Україні – це формулювання «помітно відрізняється» від попередньої характеристики Шойгу російських операцій як «активної оборони».

ISW нагадує, що 16 січня президент Росії Володимир Путін заявив про «повний контроль ініціативи» російських військ в Україні. При цьому в попередні місяці Шойгу та Путін «постійно применшували локалізовані російські наступальні операції», характеризуючи їх як активну оборону.

«Зміна риторики Путіна та Шойгу свідчить про те, що російська влада, можливо, набуває впевненості в здатності російських військових досягти значних успіхів в оперативному плані. Російська влада також може риторично позувати перед виборами президента Росії в березні 2024 року», – йдеться в звіті.

Інститут продовжує дотримуватися оцінки, що російські війська перехопили ініціативу на більшій частині українського театру воєнних дій, але не змогли цього зробити в точці протистояння в Херсонській області.


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