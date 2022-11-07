ISW: Ядерні загрози Кремля не примусять Київ до переговорів

Високопоставлені кремлівські чиновники розпочали деескалацію своєї риторики щодо використання ядерної зброї в Україні, пише у щоденній доповіді американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зміна риторики вказує на те, що високопоставлені російські воєначальники та кремлівські чиновники, ймовірно, певною мірою усвідомлюють величезні витрати за незначної оперативної вигоди для Росії у разі застосування ядерної зброї проти України чи країн НАТО.

Кремль, ймовірно, приватно роз’яснив свою ядерну політику з метою деескалації відносин зі Сполученими Штатами та їх союзниками. Зокрема, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван контактував з радником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, намагаючись знизити ризик застосування ядерної зброї. Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін також зазначив, що міністр оборони Росії Шойгу кілька разів дзвонив своїм колегам – як повідомляється, запевняючи їх, що Росія не зацікавлена ​​у використанні ядерної зброї у війні проти України.

Китай міг також зіграти свою роль у тиску на Кремль. Голова КНР Сі Цзіньпін заявив 4 листопада, що “міжнародне співтовариство має… спільно протистояти застосуванню або загрозі застосування ядерної зброї, виступати за те, щоб ядерна зброя не застосовувалася і ядерні війни не велися, щоб запобігти ядерній кризі в Євразії”. Міністр оборони Китаю Вей Фенхе, ймовірно, висловив цю думку Шойгу під час телефонної розмови 26 жовтня.

Кремль може в майбутньому вдатися до риторики балансування на межі ядерної війни, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників чинити тиск на Україну для проведення переговорів; Проте Кремль не зможе безпосередньо змусити Київ вести переговори через ядерні загрози, вважають експерти ISW.

Що ще сталося на фронті за неділю – головне зі зведення американського Інституту вивчення війни (ISW):

Російські війська продовжували займати оборонні позиції на західному (правому) березі Дніпра у Херсонській області.

Російські війська провели наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледару.

Ситуація біля Павлівки на заході Донецької області залишається важкою для російської армії.

Українські фахівці відремонтували дві зовнішні лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції, відновивши подачу електроенергії на ЗАЕС після того, як 3 листопада її було знеструмлено внаслідок обстрілу.

Російська окупаційна влада продовжувала посилатися на загрозу українського удару по Каховській ГЕС, щоб виправдати насильницьке переселення мирних жителів у Херсонській області.

Російська окупаційна влада продовжувала насильно вивозити українських дітей із окупованих регіонів України до Росії під виглядом забезпечення “канікул”.