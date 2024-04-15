Політика

ISW: успіх Ізраїлю підкреслює вразливість України для російських атак

15 Квітня 2024 09:03
ISW
Останки ракетного прискорювача, який важко поранив 7-річну дівчинку, після того як Іран запустив безпілотники і ракети в бік Ізраїлю, Ізраїль, 14 квітня / Reuters

Успіх Ізраїлю у відбитті іранської атаки в ніч на суботу підкреслює вразливість України перед загрозою ударів російських ракет і безпілотників, пишуть у черговому зведенні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Удари Ірану по Ізраїлю були аналогічні недавнім ударам по Україні – російські війська регулярно проводять великі комбіновані нальоти з використанням крилатих і балістичних ракет, а також дронів.

При цьому удар Ірану був набагато менш успішним, ніж нещодавні російські атаки по Україні – ізраїльські системи ППО перехопили майже всі з приблизно 320 повітряних цілей, за винятком кількох балістичних ракет.

Іранські дрони і ракети мали перетнути понад тисячу кілометрів повітряного простору Іраку, Сирії та Йорданії, що дало Ізраїлю і його союзникам кілька годин на ідентифікацію, відстеження і перехоплення цілей.

Російські ж війська запускають безпілотники і ракети з окупованих територій України і з території Росії, що дає українським ППО лише невелику частину того часу, який Ізраїль використовував для успішного відбиття удару.

Ізраїль також володіє потужною системою ППО, тоді як можливості української системи протиповітряної оборони для захисту від ударів на набагато ширшій лінії фронту продовжують виснажуватися.

Україна не має можливості здійснювати перехоплення “повітря-повітря”, як це робили Ізраїль і його союзники, крім того, велика територія України ускладнює завдання створення щільної системи ППО, особливо на тлі затримок із наданням військової допомоги з боку США, роблять висновок в ISW.


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