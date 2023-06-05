ISW: У РФ не знають, як реагувати на рейди повстанців

Операція підрозділів “Російського добровольчого корпусу” (РДК) та легіону “Свобода Росії” (ЛСР) у Білгородській області РФ показує відсутність у Кремля розуміння, як реагувати на ситуацію. Це викликає в інформпросторі країни хаос, зростання заворушень та критику на адресу Москви, йдеться у черговому звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW).

Суперечливі російські відповіді та повідомлення про операцію антикремлівських повстанців у Білгородській області продовжують свідчити про те, що керівництво РФ ще не вирішило, як реагувати на такі обмежені транскордонні рейди.

Повідомлення, що суперечать одне одному, від офіційних російських джерел про ситуацію в Білгородській області та очевидне особисте рішення губернатора регіону В’ячеслава Гладкова відреагувати на РДК та ЛСР дозволяють припустити, що Міноборони РФ та він не узгоджує свої відповіді на рейди.

Аналітики Інституту вивчення війни раніше зазначали, що російські офіційні особи невідповідно реагували на рейди на територію РФ, намагаючись заспокоїти тривогу, що зростає в країні з приводу війни проти України, а також підтримуючи поточні інформаційні операції у спробах представити своє вторгнення як екзистенційне для Росії.

“Реакція Росії в основному була зосереджена на інформаційному впливі, і немає жодних ознак того, що російське керівництво встановило ширшу політику запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонні області Росії”, – йдеться у звіті.

Також аналітики ISW додають, що не ясно, чи організує російська влада евакуацію у відповідь на цю діяльність.

Так, боєць РДК заявив 4 червня, що влада Білгородської області не організувала оголошених заходів з евакуації в районі Шебекіно, і що російські громадяни в основному втекли за власним бажанням, залишивши чимало населених пунктів у напівзанедбаному стані.

Водночас Гладков стверджував, що 4000 мешканців цього району наразі перебувають у пунктах тимчасового розміщення через евакуацію.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив 4 червня, що дії РДК та ЛСР спонукали керівництво РФ відвернути значні сили для припинення прикордонних вторгнень, хоча аналітики ISW не отримали підтвердження того, що російські сили це зробили.

Обмежені рейди та прикордонні обстріли Біілгородської області дедалі частіше стають предметом критики на адресу російського військового керівництва, зазначається у публікації.

Так, засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин продовжував використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики Міноборони РФ 3 та 4 червня, особливо вказавши на відсутність реакції з боку голови відомства Сергія Шойгу, генерал-полковника Олександра Лапіна та начальника Генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова.

Пригожин запропонував домовитися про звільнення військовополонених, які утримуються РДК та ЛСР, якщо російська влада цього не зробить, і у відповідь на критику своєї пропозиції саркастично заявив, що РФ має проблеми з людьми, у яких є “яйця”.

Інші ультранаціоналісти та “воєнкори” відреагували на останній рейд, розкритикувавши Гладкова за готовність до переговорів з РДК та ЛСР, а також російську владу за нездатність систематично інформувати громадськість про ситуацію в Білгородській області.

Відомий “воєнкор” використав рейд у Білгородській області для критики Міноборони РФ за те, що воно не фінансує добровольчі формування місцевої територіальної оборони та не розглядає добровольців як справжніх комбатантів.

Колишній російський офіцер і затятий ультранаціоналіст Ігор Гіркін стверджував, що Кремль не може нічого зробити з ситуацією в Білгородській області, не вдаючись до значного відволікання ресурсів, яке, ймовірно, призведе до операції з виснаження, що нагадує штурми Бахмута.