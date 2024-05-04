ISW: Шойгу, ймовірно, намагається стримати внутрішні очікування напередодні наступу РФ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу дав досить відверту оцінку нещодавнім успіхам Росії в Україні, можливо, намагаючись стримати внутрішні очікування щодо ймовірних найближчих успіхів Росії в Україні напередодні російської наступальної операції влітку 2024 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Під час селекторної наради цього тижня Шойгу заявив, що російські війська захопили 547 квадратних кілометрів території в Україні з 1 січня 2024 року, однак ISW має докази, які підтверджують, що захоплено приблизно 516 квадратних кілометрів станом на 29 квітня.

Аналітики звертають увагу, що заява Шойгу є значно реалістичнішою, ніж попередні заяви, які перевершували оцінені ISW російські досягнення приблизно на 100 квадратних кілометрів.

«Шойгу може сподіватися зменшити внутрішні очікування щодо очікуваної наступальної операції російських військ влітку 2024 року, особливо з огляду на те, що російським військам доведеться зіткнутися з краще оснащеними українськими силами, ніж російське військове командування, ймовірно, передбачало раніше», – йдеться у звіті.

ISW нагадує, що Шойгу раніше використовував подібну нараду в грудні 2023 року, щоб применшити значення російських операцій в Україні як «активної оборони», ймовірно, намагаючись зменшити очікування щодо багатомісячної операції російських військ із захоплення Авдіївки.

У квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, посилаючись на звіти розвідки, що Росія навесні і влітку спробує посилити штурмові й наступальні дії.

Перед тим видання Financial Times з посиланням на українських та західних посадовців писало, що Росія, можливо, готується до широкомасштабного наступу наприкінці весни або влітку з наміром захопити більшу частину Донецької, Херсонської, Луганської і Запорізької областей.