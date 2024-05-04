Політика

ISW: Шойгу, ймовірно, намагається стримати внутрішні очікування напередодні наступу РФ

4 Травня 2024 12:34
читать на русском →
війна, шойгу, ISW
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу і командувач Західного військового округу Росії Євген Нікіфоров розмовляють на борту військового вертольота 26 червня 2023 / Скріншот відео МО РФ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу дав досить відверту оцінку нещодавнім успіхам Росії в Україні, можливо, намагаючись стримати внутрішні очікування щодо ймовірних найближчих успіхів Росії в Україні напередодні російської наступальної операції влітку 2024 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Під час селекторної наради цього тижня Шойгу заявив, що російські війська захопили 547 квадратних кілометрів території в Україні з 1 січня 2024 року, однак ISW має докази, які підтверджують, що захоплено приблизно 516 квадратних кілометрів станом на 29 квітня.

Аналітики звертають увагу, що заява Шойгу є значно реалістичнішою, ніж попередні заяви, які перевершували оцінені ISW російські досягнення приблизно на 100 квадратних кілометрів.

«Шойгу може сподіватися зменшити внутрішні очікування щодо очікуваної наступальної операції російських військ влітку 2024 року, особливо з огляду на те, що російським військам доведеться зіткнутися з краще оснащеними українськими силами, ніж російське військове командування, ймовірно, передбачало раніше», – йдеться у звіті.

ISW нагадує, що Шойгу раніше використовував подібну нараду в грудні 2023 року, щоб применшити значення російських операцій в Україні як «активної оборони», ймовірно, намагаючись зменшити очікування щодо багатомісячної операції російських військ із захоплення Авдіївки.

У квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, посилаючись на звіти розвідки, що Росія навесні і влітку спробує посилити штурмові й наступальні дії.

Перед тим видання Financial Times з посиланням на українських та західних посадовців писало, що Росія, можливо, готується до широкомасштабного наступу наприкінці весни або влітку з наміром захопити більшу частину Донецької, Херсонської, Луганської і Запорізької областей.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Травня 2024 11:51

Відсьогодні скасовано статус “обмежено придатний”
4 Травня 2024 12:34

ISW: Шойгу, ймовірно, намагається стримати внутрішні очікування напередодні наступу РФ
4 Травня 2024 12:04

Reuters: НБУ запроваджує найбільші заходи з валютної лібералізації у воєнний час
4 Травня 2024 10:09

У Харкові викрита банда сутенерів
4 Травня 2024 09:22

Внаслідок повітряної атаки у Харкові поранено 4 людини, серед них дитина
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки