Політика

ISW: Росіяни наблизилися до річки Оскіл на Харківщині
29 Вересня 2024 11:21
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ISW
Українські військові атакують позиції ЗС РФ у Донецькій області / Фото AFP

Російські війська просунулися на Покровському напрямку в районі Селидового на Донеччині. Вони намагаються оточити населений пункт з південного сходу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас наші захисники знищили на цьому напрямку бронетанкову колону окупантів. Також росіяни продовжують наступати в районі Торецька, на Харківщині, а також біля Гуляйполя. Наразі окупанти перебувають за 3 км від річки Оскіл у Харківській області.

Представник української бригади, що діє в цьому регіоні, повідомив, що останніми днями окупанти атакували невеликими піхотними групами, без використання бронетехніки.

З його слів, російські сили не здійснюють фронтальних атак, а намагаються оточити Селидове з півночі та півдня. Тим часом російські блогери стверджували, що їх війська просунулися на 450 метрів на північ від Миколаївки та рухалися на північний захід від Новогродівки, однак ISW не знайшов підтвердження цим заявам.

За останньою інформацією групи аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Новогродівки, Маринівки та Цукуриного.


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