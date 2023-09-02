Політика

ISW: Росія ввела резерви у Луганську область

2 Вересня 2023 08:58
читать на русском →
ISW

Російські військові розгорнули резервну армію на Луганщині, щоб перекинути звідти підрозділи для захисту південного фронту від українського контрнаступу, стверджують експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони відштовхуються від інтерв’ю начальника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, яке вийшло цього тижня. Буданов також заявив, що зараз у російської армії не залишилося резервів, а ще остаточно не створена 25-а резервна армія недоукомплектована.

«Вона вже станом на даний момент недоукомплектована, абсолютно без навчань бере участь у бойових діях і пішла не на посилення, що цікаво, а на заміну 41-ї [армії], яка розпочала свій повільний рух у південному напрямку – на посилення своїх угруповань поблизу Запоріжжя, де йдуть наші наступальні дії», – сказав Буданов.

Підрозділи 41-ї армії діють без ротації, як і багато інших передових російських підрозділів на всьому театрі військових дій, констатує ISW у своєму щоденному огляді. Експерти вважають, що відсутність оперативних резервів змушує російське командування проводити «горизонтальні передислокації» та приймати важкі рішення про те, яким ділянкам фронту потрібно надавати пріоритет.

ISW не може незалежно підтвердити, чи дійсно в Луганську область перекинуто частини нещодавно сформованої та, ймовірно, недостатньо укомплектованої 25-ї армії, щоб змінити відносно ефективніші підрозділи 41-ї армії. Проте американські експерти вважають обґрунтованим висновок про те, що російське командування розглядає таке перекидання як «терпимий ризик», враховуючи відносно невисокий темп бойових дій на більшій частині лінії фронту на Луганщині.

Російське командування, ймовірно, розглядає цю ділянку фронту як порівняно безпечну, йдеться у звіті. Адже українські сили проводять відносно обмежені атаки на Луганщині порівняно з іншими ділянками фронту.


Теги:
Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Вересня 2023 09:34

Коломойському повідомлено про підозру
2 Вересня 2023 12:33

У Харкові припинена діяльність чергового “саll-центру”
2 Вересня 2023 11:40

Британська військова розвідка: Росія може переграти саму себе
2 Вересня 2023 10:01

Польща закрила найбільший центр для українських біженців
2 Вересня 2023 09:13

США наступного тижня оголосять про постачання Україні снарядів із збідненим ураном
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки