Політика

ISW: Росія не поспішає перекидати війська під Курськ
10 Серпня 2024 09:27
ISW
Розбита російська колона військової техніки біля Рильська в Курській області / Фото "Коммерсант"

Росія не поспішає перекидати війська під Курськ, щоб не зірвати наступ, стверджують в Інституті вивчення війни.

“Військове командування Росії, судячи з усього, розраховує на підрозділи, вже розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких – підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби”, – пишуть аналітики американського інституту ISW у свіжому звіті за підсумками боїв у Курській області.

Коментуючи інформацію з різних джерел про те, що під Курськ перевозять висококваліфіковані військові з’єднання на кшталт спецпризначенців ГРУ Генштабу РФ, чеченського батальйону “Ахмат” тощо, Інститут вивчення війни зазначає, що для прибуття таких з’єднань однаково знадобиться певний час.

“Російське військове командування може зараз чинити опір тиску щодо передислокації сил з інших оперативних напрямків, щоб не допустити того, що українське вторгнення зірвало б російські наступальні операції на сході України”, – підсумовують аналітики.


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