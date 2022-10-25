Політика

ISW: Росія не планує евакуювати війська з Херсона і готується його захищати

25 Жовтня 2022 06:59
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ISW

Вийшов щоденний аналітичний бюлетень вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW). Найбільш помітні висновки з нього:

Росія інтенсифікувала те, що ISW називає інформаційною операцією щодо звинувачення України у підготовці вибуху “брудної бомби”. Так експерти Інституту називають нові дзвінки російських генералів у західні військові відомства та брифінг до міноборони Росії на ту саму тему. В ISW, як і раніше, вважають російську операцію під хибним прапором найближчим часом малоймовірною, але у причини цього разу не вдаються.

У понеділок російських авіа-, ракетних та дронових ударів по українському тилу було набагато менше, ніж у попередні дні – ракет було випущено лише дві. Висновок: запаси закінчуються, причому ефективність цих ударів обмежена.

Євген Пригожин продовжує набирати чинності та будувати військову структуру, паралельну міністерству оборони. Так, пише ISW, посилаючись на Z-канали, саме Пригожин рекрутує добровольчий батальйон, в який тепер влаштувався Ігор Гіркін, один із засновників проросійського збройного руху на Донбасі у 2014 році. Гіркін відомий своєю їдкою критикою керівництва міноборони.

Збройні сили Росії пронизані расизмом, що може призводити до конфліктів міжетнічному грунті.

Росія поки що не планує евакуювати війська з Херсона і готується його захищати.


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