Політика

ISW: Росія може захопити Часів Яр швидше за Бахмут та Авдіївку

15 Квітня 2024 09:58
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Часів Яр
Наслідки обстрілу російськими загарбниками житлового будинку у Часовому Яру, 10 липня 2022 / Фото Генштаб ЗСУ

Збройні сили Російської Федерації хочуть захопити Часів Яр біля Бахмута Донецької області до 9 травня.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище командування військ РФ поставило за мету захоплення Часового Яру до 9 травня. Аналітики зауважили, що це може вказувати на те, що у РФ вважають, що окупанти зможуть окупувати місто швидше, ніж Бахмут чи Авдіївку Донецької області.

“Російське військове командування, ймовірно, вважає, що триваюча критична нестача боєприпасів в Україні дозволить російським силам захопити Часів Яр за кілька тижнів, попри оцінку ISW, що російські сили наразі досягли лише східної частини мікрорайону Каналу в крайньому східному Часовому Яру”, — йдеться у повідомленні.

В ISW наголосили, що російське командування “регулярно ставить нереалістичні цілі” для просування своїх солдатів.

“Російські війська, можливо, зможуть просунутися швидше, ніж у попередніх зусиллях, враховуючи рівень поточної нестачі української артилерії та протиповітряної оборони”, — зазначили аналітики.


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