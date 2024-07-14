Політика

ISW: Росія готова розглянути пропозиції Ірану про посередництво
14 Липня 2024 11:57
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ISW
Обраний президент Ірану Масуд Пезешкіан / Фото Tehran Times

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному огляді, Росія та Іран продовжують заявляти про свою прихильність до поглиблення двосторонніх відносин і багатостороннього співробітництва.

Обраний президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував 12 липня в газеті Tehran Times статтю “Моє послання новому світу”, в якій похвалив Китай і Росію за підтримку Ірану у “важкі часи”.

Пезешкіан назвав Росію “цінним стратегічним союзником і сусідом” Ірану і заявив, що його уряд буде й надалі розширювати двостороннє співробітництво з Росією, а також співробітництво через міжнародні альянси, включно з БРІКС, Шанхайською організацією співробітництва та Євразійським економічним союзом.

Пезешкіан заявив, що Іран “прагне миру” між Росією та Україною і готовий підтримати ініціативи, спрямовані на досягнення миру.

Посол Росії в Ірані Олексій Дєдов в інтерв’ю РИА Новости, опублікованому 13 липня, заявив, що Росія готова розглянути пропозиції щодо мирного посередництва з боку Ірану, хоча президент Росії Володимир Путін нещодавно відкинув можливість будь-яких посередницьких зусиль третьої сторони між Росією та Україною.

Дєдов заявив, що Росія дотримуватиметься того самого стратегічного курсу у відносинах з Іраном, що існував за часів президентства Ебрахіме Раїсі, і країни підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в “найближчому майбутньому”, зазначили аналітики ISW.


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