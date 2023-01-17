ISW: Путін намагається підірвати вплив Пригожина

Кремль продовжує публічно спростовувати заяви фінансиста приватної військової компанії Вагнера – Євгена Пригожина про те, що сили групи несуть повну відповідальність за захоплення Соледара 12 січня, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Свідченням цього військові аналітики вважають те, що президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на запитання журналіста про російські успіхи в Соледарі, приписав їх Міноборони та Генштабу РФ.

Заява Путіна прозвучала в ефірі державного телебачення і, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив Пригожина в російському інформаційному просторі з огляду на те, що раніше Путін утримувався від коментарів щодо тактичних успіхів в Україні, йдеться у традиційному аналітичному огляді ISW.