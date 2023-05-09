Політика

ISW: Путін хоче використати парад 9 травня, щоб показати вплив на Центральну Азію

9 Травня 2023 09:38
36
читать на русском →
ISW

Президент Росії Володимир Путін намагається використати парад у Москві до Дня перемоги 9 травня, щоб продемонструвати вплив Росії в Центральній Азії, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Повідомляється, що президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і Таджикистану Емомалі Рахмон відвідають парад Перемоги в Москві 9 травня», – йдеться в повідомленні.

Аналітики згадали, що кремлівське агентство ТАСС повідомило, що Путін також запросив президента Туркменистану Сердара Бердимухамедова, але він не підтвердив свою присутність.

В ISW нагадали, що жоден іноземний лідер не відвідав День перемоги в Москві в 2022 році, а Казахстан, Киргизстан і Узбекистан не проводили паради минулого року, зокрема посилаючись на ризики через коронавірусну пандемію.

«Пізнє оголошення про присутність лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, вказує на їхнє небажання демонструвати пряму й публічну підтримку війни, незважаючи на зусилля Кремля із демонстрації впливу», – йдеться в повідомленні.

Олександр Лукашенко і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви на парад.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Травня 2023 07:40
97

ПС ЗСУ: За дві хвилі обстрілу України росіяни випустили 25 крилатих ракет – 23 з них знищено
9 Травня 2023 12:48
19

Банки знову можуть арештовувати рахунки клієнтів
9 Травня 2023 11:31
29

Британська розвідка: Донецька область на межі гострої нестачі води
9 Травня 2023 10:19
81

В Україні запущена загальнонаціональна цифрова телемережа MX-7
9 Травня 2023 09:26
24

За добу знищено 650 окупантів – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки