Політика

ISW: Під Кринками воює приватна армія мера Москви

27 Січня 2024 09:59
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ISW, кринки

Мер Москви Сергій Собянін, імовірно, створив свою приватну військову компанію. Її підрозділи уже воюють в Україні. Схоже, що один із підрозділів ворог перекинув під Кринки на Херсонщині, де Сили оборони утримують плацдарм на лівому березі Дніпра.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.

За даними аналітиків, російський 28-й полк 70-ї дивізії, який зараз діє під Кринками має назву “Собянінський” і складається з добровольців з Москви.

“26 січня російський мілблогер заявив, що російський 28-й полк 70-ї дивізії зараз діє під Кринками на східному (лівому березі) Херсонської області і має назву “Собянінський” і складається з добровольців з Москви. 2 грудня 2023 року російське інсайдерське джерело заявило, що мер Москви Сергій Собянін почав намагатися створити власну приватну військову компанію (ПВК) невдовзі після заколоту групи “Вагнера” в червні 2023 року”, – йдеться у повідомленні.

В ISW додають, що наразі не можуть незалежно перевірити ці дані від інсайдерського джерела, а також припущення російського мілблогера про те, що гіпотетична ПВК Собяніна може бути пов’язана з 28-м полком.

Водночас аналітики констатують, що на лівобережжі Херсонської області тривають позиційні бої, підтверджених змін фронту на цій ділянці немає.


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