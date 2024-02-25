ISW: Окупанти просуваються під Авдіївкою і захоплюють нові території

Окупанти заявили, що захопили все Ласточкине, Сіверне і Степове, однак в ISW не спостерігали візуального підтвердження.
Супутникові фото вказують, що на тлі позиційних боїв російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Авдіївки, зокрема в південно-східному Ласточкиному.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, свідчать про те, що підрозділи російської 35-ї мотострілецької бригади (41-а ОМСБр, Центральний військовий округ (ЦВО) нещодавно просунулися в південно-східному Ласточкиному Донецької області.
Водночас посійські джерела поширювали про те, що їхні війська начебто захопили все Ласточкине, Сіверне (на захід від Авдіївки) і Степове (на північний захід від Авдіївки). Однак в ISW не спостерігали візуального підтвердження нещодавніх досягнень росіян у Степовому чи Сіверному.
Американські додали, що позиційні бої тривали:
- на захід від Авдіївки біля Орлівки,
- Ласточкиного та Сіверного,
- на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.
Нагадаємо, напередордні DeepState оновили мапу, на якій було видно про окупацію Ласточкиного Донецької області, що під Авдіївкою. Офіційно Україна не коментувала цього.