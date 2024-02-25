Політика

ISW: Окупанти просуваються під Авдіївкою і захоплюють нові території

25 Лютого 2024 12:03
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ISW, авдіївка
Найманці ПВК “Вагнера” в Авдіївці / Фото з пропагандиського телеграм-каналу

Окупанти заявили, що захопили все Ласточкине, Сіверне і Степове, однак в ISW не спостерігали візуального підтвердження.

Супутникові фото вказують, що на тлі позиційних боїв російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Авдіївки, зокрема в південно-східному Ласточкиному.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, свідчать про те, що підрозділи російської 35-ї мотострілецької бригади (41-а ОМСБр, Центральний військовий округ (ЦВО) нещодавно просунулися в південно-східному Ласточкиному Донецької області.

Водночас посійські джерела поширювали про те, що їхні війська начебто захопили все Ласточкине, Сіверне (на захід від Авдіївки) і Степове (на північний захід від Авдіївки). Однак в ISW не спостерігали візуального підтвердження нещодавніх досягнень росіян у Степовому чи Сіверному.

Американські додали, що позиційні бої тривали:

  • на захід від Авдіївки біля Орлівки,
  • Ласточкиного та Сіверного,
  • на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Нагадаємо, напередордні DeepState оновили мапу, на якій було видно про окупацію Ласточкиного Донецької області, що під Авдіївкою. Офіційно Україна не коментувала цього.


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ISW: Окупанти просуваються під Авдіївкою і захоплюють нові території
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