ISW: Окупанти просуваються під Авдіївкою і захоплюють нові території

Окупанти заявили, що захопили все Ласточкине, Сіверне і Степове, однак в ISW не спостерігали візуального підтвердження.

Супутникові фото вказують, що на тлі позиційних боїв російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Авдіївки, зокрема в південно-східному Ласточкиному.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, свідчать про те, що підрозділи російської 35-ї мотострілецької бригади (41-а ОМСБр, Центральний військовий округ (ЦВО) нещодавно просунулися в південно-східному Ласточкиному Донецької області.

Водночас посійські джерела поширювали про те, що їхні війська начебто захопили все Ласточкине, Сіверне (на захід від Авдіївки) і Степове (на північний захід від Авдіївки). Однак в ISW не спостерігали візуального підтвердження нещодавніх досягнень росіян у Степовому чи Сіверному.

Американські додали, що позиційні бої тривали:

на захід від Авдіївки біля Орлівки,

Ласточкиного та Сіверного,

на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Нагадаємо, напередордні DeepState оновили мапу, на якій було видно про окупацію Ласточкиного Донецької області, що під Авдіївкою. Офіційно Україна не коментувала цього.