ІSW назвали причину відступу вагнерівців з Бахмута

Аналітики з інституту вмвчення війни вважають, що найманці Групи Вагнера відступають Бахмута, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та навколо нього зменшуються.

Українські військові повідомили, що російські наступальні дії різко скоротилися до двох бойових дій на бахмутському напрямку, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила це зменшення російськими викидами на місці та перегрупуванням сил у цьому районі, пише ISW.

27 травня український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) та в напрямку Передтечиного (15 км на південний захід від Бахмута). Маляр зазначив, що українські війська займають домінуючі позиції на висотах на північ і південь від Бахмута, а українські сили припинили бойові дії 26 і 27 травня для виконання інших невизначених завдань.

Маляр також заявив, що українські сили продовжують контролювати позиції на південно-західній околиці міста Бахмут. Відомий російський мілблогер заявив, що українські сили не ведуть активних дій, спрямованих на відновлення позицій у самому місті Бахмут, незважаючи на можливе продовження локалізованих українських контратак на північний захід і південний захід від міста.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що найманці ПВК “Вагнера” ​​відходять з міста Бахмут і “перегруповуються ще в трьох місцях”. Фінансист Групи Вагнера Євген Пригожин повторив, що війська Вагнера продовжували відступати з міста Бахмут 27 травня. Заяви Пригожина, ймовірно, правдиві, враховуючи зменшення наступальних можливостей Росії навколо Бахмута та заяви України щодо ситуації в Бахмуті.

Можливо, російське військове командування перекидає сили “ДНР” на допомогу силам “Групи Вагнера” ​​в місті Бахмут. Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що станом на 24 травня сили “ДНР” увійшли в місто Бахмут і почали операції з очищення. ІСВ раніше спостерігала за підрозділами 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу «ДНР», які діяли на Бахмутському напрямку після того, як вони раніше вели бойові дії в районі Авдіївки.

Наразі незрозуміло, чи діють підрозділи 132-ї бригади всередині міста, але голова «ДНР» Денис Пушилін раніше підняв прапор «ДНР» у Бахмуті, що, ймовірно, свідчить про те, що сили «ДНР» переймають контроль над Бахмутом. Пушилін також зазначив, що станом на 23 травня елементи ДНР зачищали місто.