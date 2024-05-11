ISW: наступ Росії в Харківській області може мати відволікаючий характер

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному огляді коментує повідомлення про наступ російських військ на півночі Харківської області біля кордону з Росією, що розпочався рано вранці в п’ятницю.

Автори звіту називають це початковою фазою наступальної операції. З одного боку, вона може переслідувати лише оперативні цілі, з іншого – мати стратегічний ефект, який полягає у спробі відтягнути сили України з критичних ділянок фронту.

Російська армія провела дві обмежені операції – на північ від Харкова в напрямку Липців і на північний схід від Харкова біля Вовчанська. Генштаб ЗСУ напередодні повідомляв, що саме біля цих двох населених пунктів тривають “контрударні заходи” після спроби прориву лінії оборони біля Вовчанська під прикриттям бронетехніки.

Анулюючи різні повідомлення, ISW констатує, що в чотирьох селах, ймовірно, відбулися запеклі бої, і російські війська захопили три з них, просунувшись у напрямку Вовчанська.

Експерти прогнозують, що російські військові використовуватимуть тактичний плацдарм, щоб відкинути українські сили від кордону з Бєлгородською областю, просунувшись на відстань досяжності ствольної артилерії.

Західні та українські ЗМІ повідомляли, що мета Росії – створити 10-кілометрову буферну зону вздовж північного кордону в Харківській області. Це не тільки дасть змогу захистити прикордонні населені пункти в Росії від артилерійських обстрілів, а й зробить Харків досяжним для російської ствольної артилерії, зазначає ISW.

Експерти не відкидають версію про те, що зараз Росія створює умови для масштабного наступу на Харків у пізніший час. Однак поки що вони не бачать умов для нього, випливає зі звіту, і не менш імовірною вважають версію про відволікаючий характер операції.

Наявні кадри бойових дій дають змогу припустити, що російські війська задіяли відносно обмежені особовий склад і кількість бронетехніки, пишуть аналітики. Хоча вони допускають наявність резервів, готових розвивати наступальні операції на північ від Харкова найближчими днями.