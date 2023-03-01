ISW: Кремль збільшив кількість “інформаційних операцій під хибним прапором”

Американський Інститут вивчення війни (ISW) пов’язав зростання кількості хибних попереджень з боку офіційних російських осіб із невдачами на полі бою в Україні. в якості таких “інформаційних операцій під хибним прапором” ISW називає звинувачення з боку Міноборони РФ на адресу “США та їх посібників” у плануванні провокації в Україні із застосуванням отрутохімікатів, нові ядерні загрози Путіна та звинувачення України у підготовці до вторгнення до Придністров’я.

Все це свідчить про те, що “російські офіційні особи все частіше намагаються пом’якшити інформаційний вплив відсутності успіхів Росії на полі бою, що триває”, констатують в ISW, відзначаючи, що і раніше спостерігали подібну інформаційну тактику РФ під час військових невдач в Україні.

“Міністерство оборони Росії та російські високопосадовці, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях у міру того, як російський наступ у Луганській області наближатиметься до кульмінації, а можливості для українських контрнаступів зростатимуть”, – вважають аналітики ISW.

Американські експерти також звертають увагу на те, що Кремль використовує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка як канал для просування інформаційної операції, спрямованої на створення умов для затримок із наданням Заходом критично важливих систем озброєнь Україні.

Зокрема, під час візиту до Китаю Лукашенко заявив, що Росія готова зробити кроки до мирного врегулювання і є “унікальна нагода” припинити війну в Україні. Лукашенко також звинувачував Захід та США у тому, що вони нібито змусили українських чиновників відмовитися від переговорів із Росією.

“Кремль і Лукашенко, ймовірно, скористаються публікацією Китаєм “мирного плану” з 12 пунктів, щоб відновити російську інформаційну операцію, яку Кремль використав у грудні 2022 року. Вона зосереджена на просуванні наративів про відкритість Росії до переговорів, і “прагнула побути чиновників до превентивних поступок та змусити Україну вести переговори на російських умовах, що, ймовірно, сприяло затримці надання західних танків та іншого обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів”, – пояснили в ISW.

Там додали, що таким чином Кремль намагається знизити ефективність майбутнього контрнаступу ЗСУ шляхом затримки надання необхідної західної допомоги та прагне отримати поступки перед можливими подальшими невдачами в Україні.