ISW: Кремль використовує ситуацію в Ізраїлі проти України

Кремль спробує використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для просування своїх інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки України США і Заходом, припустили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, в Росії вже обвинуватили Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході на користь підтримки України і заявили, що міжнародна спільнота нібито незабаром перестане звертати увагу на Україну.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б “опікуватися” роботою над “палестинсько-ізраїльським врегулюванням”, а не “втручатися” у справи Росії та надавати Україні військову допомогу. У МЗС РФ також звинуватили Захід у блокуванні зусиль необхідного “квартету” Росії, США, Євросоюзу та ООН, що призвело до ескалації насильства в Ізраїлі.

Російські пропагандисти також заявляли, що Росія нібито виграє від ескалації в Ізраїлі, оскільки світ на деякий час відвернеться від України і знову займатиметься “гасінням вічного вогню” на Близькому Сході.