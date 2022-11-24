Політика

ISW: Кремль намагається обдурити Захід, щоб змусити Україну піти на переговори

24 Листопада 2022 07:33
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ISW

Кремль не відступив від своїх максималістських цілей щодо відновлення контролю над Україною, а лише частково затінює цілі Росії, щоб ввести в оману західні країни і змусити їх чинити тиск на Україну, щоб вона попросила про мир, пишуть в черговому зведенні експерти американського Інституту вивчення війни ( ISW).

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 21 листопада заявив, що зміна чинної влади в Україні не є метою російської “спеціальної військової операції”, зазначивши, що президент Росії Володимир Путін “вже говорив про це”, хоча сам Путін, по суті, говорив прямо протилежні речі.

Затуманювання Кремлем своїх цілей, ймовірно, розраховане на західну аудиторію, проте, збиває з пантелику російських прихильників війни. Один із “воєнкорів” у відповідь на заяву Пєскова саркастично зауважив, що Росія веде війну без чіткої мети.

Нерішучість Кремля у питанні публічної прихильності до екстремальної ідеології та продовження війни також викликає подив у пропагандистів, які проповідують таку ідеологію російським масам.

Путін загалом прагне балансувати між різкими націоналістичними тезами, щоб заручитися підтримкою націоналістично налаштованого співтовариства, і більш поміркованими тезами, щоб зберегти підтримку решти російського населення.

Військові невдачі Росії та зростаючі жертви, яких Путін вимагає від російського народу для продовження вторгнення, роблять його навмисне затуманювання розуму та спроби риторичного балансування більш рельєфними, розпалюючи невдоволення серед критично важливих груп населення.


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