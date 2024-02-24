ISW: брак військової допомоги підштовхує армію України до “складних” рішень

Інститут дослідження війни (ISW) прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про планування контрнаступальних операцій. Як йдеться в останньому звіті, брак західної безпекової допомоги «може створити невпевненість та обмеження для таких операцій».

ISW посилається на публікацію ABC News від 22 лютого. Установа наводить оцінки американських посадовців, за якими Збройні сили України почнуть відчувати «критичну нестачу» боєприпасів і ракет протиповітряної оборони наприкінці березня 2024 року, а протягом весни та літа дефіцит ставтиме все більш відчутним.

«Нестача матеріальних засобів, ймовірно, змушує українські сили ощадливо використовувати матеріальні засоби, а затримки західної допомоги з безпеки, ймовірно, продовжуватимуть створювати невизначеність в українських оперативних планах і обмежувати підготовку до майбутніх контрнаступальних операцій», – вважають аналітики.

Водночас ISW продовжує триматися позиції, що для України було б «проблематично» поступитися Росії ініціативою на театрі воєнних дій на довший термін, ніж це необхідно, оскільки тоді Україна ризикує витратити на зупинку російських атак ресурси, які вона сподівалася зберегти для контрнаступальних операцій.

«Проте тривалі затримки з наданням допомоги у сфері безпеки та постійна нестача матеріальних засобів можуть змусити українські збройні сили ухвалити складні рішення щодо того, як розподілити ресурси між потенційно значущими з оперативної точки зору контрнаступальними операціями та поточними зусиллями для утримання позицій», – йдеться в тексті.