Суспільство

Історія нацгвардійця з собакою у тамбурі вагону отримала продовження

7 Квітня 2024 11:14
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укрзалізниця, собака
Службовий пес Нацгвардії Ермі / Фото НГУ, скріншот з відео

“Укрзалізниця” спільно з всеукраїнським гуманістичним рухом UAnimals напрацюють оновлені правила перевезення тварин у поїздах. На такий крок пішли після гучної справи, яку днями сколихнула Мережу – військовослужбовець Нацгвардії змушений був їхати кілька годин у тамбурі “Інтерсіті”, бо був із службовим собакою – лабрадором Ермі.

Про це повідомив рух UAnimals на своїй сторінці у соцмережі, пише ТСН.

“Цього тижня у Мережі неслася історія про нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора Ермі, які їхали в тамбурі “Інтерсіті” з Києва до Чернігова. Коментуючи цю історію, “Укрзалізниця” послалася на те, що саме в “Інтерсіті”, за правилами, не можна перевозити тварин, вищих за 45 сантиметрів у холці”, – йдеться у повідомленні.

В UAnimals зазначили, що таке правило діє не через умовну небезпеку, а саме через брак місця на пасажирських багажних місцях і дискомфорт для самих тварин.

В Нацгвардії відмітили, що військовослужбовець добровільно стояв у тамбурі, бо не хотів порушувати правила, а чекати купейного вагона, де можна їхати з лабрадором, не мав часу.

UAnimals наголосили, що меморандумів на цю тему не буде, представники одразу беруться до діла. Так, організація спільно з УЗ:

  • оновлять деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами;
  • організують соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

“Правила існують для того, щоби їх дотримуватись, але іноді реалії спонукають переглядати правила. Радіємо, що “Укрзалізниця” це підтримує. Будемо інформувати вас про подальші кроки в цій історії”, – додали в UAnimals.


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