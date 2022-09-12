Іспанський тінейджер виграв US Open

Молода зірка іспанського тенісу, 19-річний Карлос Алькарас у неділю, 11 вересня, у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) здолав норвежця Каспера Рууда і став наймолодшою ​​першою ракеткою світу в історії.

До Алькараса номером один у чоловічому тенісі був 26-річний росіянин Данило Медведєв . Однак він поступився 1/8 фіналу грецькому спортсмену Ніку Кірьосу, втративши важливі очки.

Досі австралієць Ллейтон Х’юїтт був наймолодшим першим номером світового рейтингу ATP з 1973 року – цього успіху йому вдалося досягти у віці 20 років та 9 місяців.

Тим часом Алькарас став другим тінейджером з моменту заснування професійного тенісу у 1968 році, який виграв US Open. Раніше подібне досягнення продемонстрував американський гравець Піт Сампрас, перемігши у цьому турнірі 1990 року також у віці 19 років.

Також іспанець став одним із наймолодших переможців турніру “Великого шолома”. 2005 року на турнірі “Ролан Гаррос” у Парижі переміг його співвітчизник Рафаель Надаль, якому тоді теж було 19.