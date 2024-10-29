Іспанський футболіст Родрі став володарем “Золотого м’яча”

Іспанський півзахисник Родріго Ернандес Касканте отримав “Золотий м’яч” 2024 року, відзнаку найкращому футболістові.

Про це повідомляє “Суспільне спорт”.

Родрі – чемпіон Європи 2024 року в складі збірної Іспанії. На клубному рівні з англійським “Манчестер Сіті” у минулому сезоні хавбек свій четвертий поспіль титул національної Прем’єр-ліги.

Серед фіналістів премії за підсумками голосування 28-річний хавбек випередив трьох футболістів “Реала” — Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінґема та Дані Карвахаля.

“Золотий м’яч-2024”: топ-10 футболістів

Родрі (Іспанія, “Манчестер Сіті”) Вінісіус Жуніор (Бразилія, “Реал”) Джуд Беллінґем (Англія, “Реал”) Дані Карвахаль (Іспанія, “Реал”) Ерлінг Голанд (Норвегія, “Манчестер Сіті”) Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ/”Реал”) Лаутаро Мартінес (Аргентина, “Інтер”) Ламін Ямаль (Іспанія, “Барселона”) Тоні Кроос (Німеччина, “Реал”) Гаррі Кейн (Англія, “Баварія”)

Вперше з 2006 року до тридцяти номінантів на “Золотий м’яч” увійшов український футболіст: форвард Артем Довбик (“Рома”) розділив 29-ту сходинку з німецьким захисником Матсом Гуммельсом.