Іспанський футболіст Родрі став володарем “Золотого м’яча”

Іспанський півзахисник Родріго Ернандес Касканте отримав “Золотий м’яч” 2024 року, відзнаку найкращому футболістові.
Про це повідомляє “Суспільне спорт”.
Родрі – чемпіон Європи 2024 року в складі збірної Іспанії. На клубному рівні з англійським “Манчестер Сіті” у минулому сезоні хавбек свій четвертий поспіль титул національної Прем’єр-ліги.
Серед фіналістів премії за підсумками голосування 28-річний хавбек випередив трьох футболістів “Реала” — Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінґема та Дані Карвахаля.
“Золотий м’яч-2024”: топ-10 футболістів
- Родрі (Іспанія, “Манчестер Сіті”)
- Вінісіус Жуніор (Бразилія, “Реал”)
- Джуд Беллінґем (Англія, “Реал”)
- Дані Карвахаль (Іспанія, “Реал”)
- Ерлінг Голанд (Норвегія, “Манчестер Сіті”)
- Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ/”Реал”)
- Лаутаро Мартінес (Аргентина, “Інтер”)
- Ламін Ямаль (Іспанія, “Барселона”)
- Тоні Кроос (Німеччина, “Реал”)
- Гаррі Кейн (Англія, “Баварія”)
Вперше з 2006 року до тридцяти номінантів на “Золотий м’яч” увійшов український футболіст: форвард Артем Довбик (“Рома”) розділив 29-ту сходинку з німецьким захисником Матсом Гуммельсом.