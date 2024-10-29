Спорт

Іспанський футболіст Родрі став володарем “Золотого м’яча”
29 Жовтня 2024 07:41
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футбол
Родрі зі "Золотим м'ячем" / Фото: X/ballondor

Іспанський півзахисник Родріго Ернандес Касканте отримав “Золотий м’яч” 2024 року, відзнаку найкращому футболістові.

Про це повідомляє “Суспільне спорт”.

Родрі – чемпіон Європи 2024 року в складі збірної Іспанії. На клубному рівні з англійським “Манчестер Сіті” у минулому сезоні хавбек свій четвертий поспіль титул національної Прем’єр-ліги.

Серед фіналістів премії за підсумками голосування 28-річний хавбек випередив трьох футболістів “Реала” — Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінґема та Дані Карвахаля.

“Золотий м’яч-2024”: топ-10 футболістів

  1. Родрі (Іспанія, “Манчестер Сіті”)
  2. Вінісіус Жуніор (Бразилія, “Реал”)
  3. Джуд Беллінґем (Англія, “Реал”)
  4. Дані Карвахаль (Іспанія, “Реал”)
  5. Ерлінг Голанд (Норвегія, “Манчестер Сіті”)
  6. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ/”Реал”)
  7. Лаутаро Мартінес (Аргентина, “Інтер”)
  8. Ламін Ямаль (Іспанія, “Барселона”)
  9. Тоні Кроос (Німеччина, “Реал”)
  10. Гаррі Кейн (Англія, “Баварія”)

Вперше з 2006 року до тридцяти номінантів на “Золотий м’яч” увійшов український футболіст: форвард Артем Довбик (“Рома”) розділив 29-ту сходинку з німецьким захисником Матсом Гуммельсом.


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