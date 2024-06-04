Економіка

Ісландія додатково внесе понад 600 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України

4 Червня 2024 19:38

Ісландія внесе до Фонду підтримки української енергетики додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок країни.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Попереднього разу Ісландія перерахувала до Фонду понад 2 мільйони євро. Тобто загальна сума внеску цієї країни-партнера зросла до 2,72 мільйона.

“Фонд підтримки енергетики – це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками”, — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи голови Міненерго Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія. Загальна сума внесків становить понад 494 мільйони євро.


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