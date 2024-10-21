Ірландія переглядає умови перебування українських біженців

Кілька країн Європи ставлять під сумнів чинні правила перебування у себе на території українців, змушених тікати від російської воєнної агресії. Через два з половиною роки після вторгнення РФ у лютому 2022-го в Норвегії й Угорщині помітна тенденція до погіршення умов для біженців.

Так відбувається і в Ірландії, де українці більше не можуть залишатись у наданому державою житлі понад три місяці. А соціальну допомогу скоротили з 220 євро на тиждень на людину до 38, повідомляє RFI.

На думку Анатолія Примакова з організації Ukraine Action Ireland, всі ці нові заходи є частиною політичного ходу напередодні загальних виборів.

“Новий уряд прагне, аби (громадяни) вважали, що він щось робить з імміграцією. На мою думку, це посилює антиіммігрантські настрої в країні, і особисто я не думаю, що це принесе їм (урядовцям) голоси, але що точно, то це те, що це погіршить життя українців”, – зазначає Примаков.

В Ірландії, яка переживає житлову кризу, закінчилося тимчасове житло, і країна вже вдвічі скоротила кількість українців, які проживають в оселях за державні кошти. Торік кількість таких біженців сягала 60 тисяч, а наразі залишилося до менш ніж 36 тисяч.