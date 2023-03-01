Іркутських мобілізованих, які тричі скаржилися Путіну, відправили штурмувати Авдіївку

Про те, що 1 березня іркутських мобілізованих з 1 та 2 батальйону 1439 року полку відправили на штурм Авдіївського укріпрайону, виданню “Люди Байкалу” розповіли самі мобілізовані та підтвердили їх родичі.

На початку лютого мобілізовані цього полку записували звернення Путіну, міністру оборони Сергію Шойгу та іркутській владі. У ньому вони скаржилися, що їх готували до служби у територіальній обороні, але потім сформували з їх підрозділу штурмовиків, хоча відповідної підготовки вони немають.

Наприкінці лютого вони знову записали відеозвернення до Путіна. На відео йшлося, що їх “передали у підпорядкування першій слов’янській бригаді ДНР”, де з них “за один день сформували штурмові підрозділи та відправляють штурмувати Авдіївський укріпрайон без будь-якої підтримки”.

Третє звернення іркутських мобілізованих передали до редакції “Люди Байкалу” їхні дружини.

Однак після другого відео губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що звернувся до військової прокуратури та пообіцяв перевести мобілізованих “до нового місця служби”.

“Ми чекали переведення [в тероборону], але нас нікуди не переводять”, – цитує мобілізоване видання “Люди Байкалу”.