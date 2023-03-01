Суспільство

Іркутських мобілізованих, які тричі скаржилися Путіну, відправили штурмувати Авдіївку

1 Березня 2023 09:12
13
читать на русском →
росія

Про те, що 1 березня іркутських мобілізованих з 1 та 2 батальйону 1439 року полку відправили на штурм Авдіївського укріпрайону, виданню “Люди Байкалу” розповіли самі мобілізовані та підтвердили їх родичі.

На початку лютого мобілізовані цього полку записували звернення Путіну, міністру оборони Сергію Шойгу та іркутській владі. У ньому вони скаржилися, що їх готували до служби у територіальній обороні, але потім сформували з їх підрозділу штурмовиків, хоча відповідної підготовки вони немають.

Наприкінці лютого вони знову записали відеозвернення до Путіна. На відео йшлося, що їх “передали у підпорядкування першій слов’янській бригаді ДНР”, де з них “за один день сформували штурмові підрозділи та відправляють штурмувати Авдіївський укріпрайон без будь-якої підтримки”.

Третє звернення іркутських мобілізованих передали до редакції “Люди Байкалу” їхні дружини.

Однак після другого відео губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що звернувся до військової прокуратури та пообіцяв перевести мобілізованих “до нового місця служби”.

“Ми чекали переведення [в тероборону], але нас нікуди не переводять”, – цитує мобілізоване видання “Люди Байкалу”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Березня 2023 09:23
0

Внаслідок обстрілу Чугуєва поранення отримали двоє людей, у тому числі дитина
1 Березня 2023 08:59
14

За уточненими даними, вночі сбито 4 “шахеди”
1 Березня 2023 08:43
18

З початку широкомасштабного вторгнення знищено майже 150 тис. окупантів
1 Березня 2023 08:28
24

Зранку окупанти обстріляли Чугуїв
1 Березня 2023 07:45
37

ISW: Кремль збільшив кількість “інформаційних операцій під хибним прапором”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки