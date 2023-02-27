Суспільство

Іркутські “мобікі” втретє просять Путіна повернути їх у тероборону

27 Лютого 2023 13:18
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росія

Іркутські мобілізовані втретє звернулися до Путіна з проханням повернути їх із штурмовиків до тероборони. Нове звернення військовослужбовців до редакції “Люди Байкалу” передали їхні дружини. Вони також надіслали документ до Головної військової прокуратури.

Автори звернення – військовослужбовці з полку 1439 року, другого батальйону. Це п’ята, шоста, сьома та восьма роти, зазначає видання.

“Коли у нас немає можливості виконати наказ, надходять погрози розправою. Приклад: “поїдете за статтею за дезертирство, у вас будуть неприємності з комендатурою та військовою поліцією, ми розформуємо вас по дві людини і відправимо в наступ, з якого ви не повернетеся”, – написали мобілізовані у своєму зверненні.

У ньому також розповідається, що замполіт полку 1439 року з позивним “Скеля” намагався пояснити командуванню, що “вчорашні водії, зварювальники, меблярі та слюсарі не можуть відноситися до елітного підрозділу штурмовиків і не мають для цього навичок”. Після цього, як пишуть мобілізовані, його затримали, забрали зброю і відвезли в невідомому напрямку. Наразі про його долю нічого не відомо.

Це вже третє звернення іркутських мобілізованих до Володимира Путіна із проханням про допомогу. На початку лютого мобілізовані того ж полку вже записували аналогічне звернення Путіну, міністру оборони Сергію Шойгу та іркутській владі. У ньому вони скаржилися, що їх готували до служби у територіальній обороні, але потім сформували їх підрозділ штурмовиків, хоча відповідної підготовки вони немають.

Наприкінці лютого іркутські мобілізовані знову записали відеозвернення до Путіна. На відео йшлося, що їх “передали у підпорядкування першій слов’янській бригаді ДНР”, де з них “за один день сформували штурмові підрозділи та відправляють штурмувати Авдіївський укріпрайон без будь-якої підтримки”.

На це відео відреагував губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв. Він звернувся до військової прокуратури та пообіцяв перевести мобілізованих “до нового місця служби”.


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