Суспільство

Іран збільшує виробництво високозбагаченого урану

26 Грудня 2023 19:13
читать на русском →
іран

Іран збільшує виробництво високозбагаченого уран, який потрібен для виробництва ядерної зброї.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі країнам-членам організації, передає АРА.

За даними МАГАТЕ, в Ірану вже достатньо урану з чистотою 60%, щоб мати можливість виробити три ядерні бомби у разі подальшого збагачення цього урану до 90%.

Інформація про збагачення урану була перевірена під час візитів МАГАТЕ до Ірану 19 і 24 грудня. Для створення ядерної бомби необхідне збагачення урану щонайменше на 80%.

За словами Гроссі, Іран нарощує виробництво урану на майданчиках у Натанзі та Фордо. З кінця листопада там вироблено близько дев’яти кілограмів урану, збагаченого до 60%, хоча досі було приблизно три кілограми на місяць.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Грудня 2023 21:12

Окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсона: є поранені
26 Грудня 2023 20:54

Російське МВС оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ
26 Грудня 2023 19:31

Кулеба заявив, що Україну не вдастся втягнути у передвиборчу гонку в США
26 Грудня 2023 15:19

Залужний пропонує залишити у законодавстві поняття придатності і непридатності до військової служби
26 Грудня 2023 12:41

Планування наступного року: Зеленський провів засідання Ставки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки