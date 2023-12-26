Іран збільшує виробництво високозбагаченого урану

Іран збільшує виробництво високозбагаченого уран, який потрібен для виробництва ядерної зброї.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі країнам-членам організації, передає АРА.

За даними МАГАТЕ, в Ірану вже достатньо урану з чистотою 60%, щоб мати можливість виробити три ядерні бомби у разі подальшого збагачення цього урану до 90%.

Інформація про збагачення урану була перевірена під час візитів МАГАТЕ до Ірану 19 і 24 грудня. Для створення ядерної бомби необхідне збагачення урану щонайменше на 80%.

За словами Гроссі, Іран нарощує виробництво урану на майданчиках у Натанзі та Фордо. З кінця листопада там вироблено близько дев’яти кілограмів урану, збагаченого до 60%, хоча досі було приблизно три кілограми на місяць.