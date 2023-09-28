Іран запустив на орбіту розвідувальний супутник

Іран запустив у космос супутник власного виробництва “Нур-3”, призначений для оброблення зображень.

Про це повідомила інформаційна агенція Ісламської Республіки IRNA.

Зазначається, що супутник виведено на орбіту на висоту 450 км за допомогою ракети-носія “Касед”. За даними ЗМІ, це був третій успішний запуск супутника в Ірані.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі привітав своїх громадян з цієї нагоди та назвав подію результатом уваги іранців до космічної промисловості та ще одним знаком “неефективності санкцій та загроз ворога перед рішучістю та волею фахівців та вчених країни”.

Він попросив Міністерство зв’язку та інформаційних технологій та Іранське космічне агентство зробити шлях для швидкого зростання космічної промисловості в країні більш гладким, ніж будь-коли.

Як пише DW, від західних посадовців не було підтвердження ані запуску, ані виведення супутника на орбіту. Раніше США заявляли, що запуски супутників Тегераном суперечать резолюції Ради Безпеки ООН, і закликали Іран не здійснювати жодних дій, пов’язаних із балістичними ракетами, здатними доставляти ядерну зброю.