Іран закрив повітряний простір для єгипетських літаків

Тегеран заявив про проведення військових навчань, на три години закривши повітряний простір Ірану.

Про це повідомляє Associated Press.

В єгипетському відомстві поінформували, що Іран надіслав попередження про проведення навчань усім комерційним авіакомпаніям Єгипту. Там додали, що заборона на польоти в іранському повітряному просторі триватиме три години – з 04:30 до 07:30 ранку у четвер.

Водночас у розмові з іранським інформагентством ISNA очільник міжнародного аеропорту у Тегерані Саїд Чаландрі спростував повідомлення про попередження щодо заборони польотів у повітряному просторі західного Ірану, однак не уточнив, чи стосується його спростування до території усієї країни.