Суспільство

Іран закрив повітряний простір для єгипетських літаків
8 Серпня 2024 10:31
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єгипет, іран, літаки
Ілюстративне фото / AP

Тегеран заявив про проведення військових навчань, на три години закривши повітряний простір Ірану. 

Про це повідомляє Associated Press.

В єгипетському відомстві поінформували, що Іран надіслав попередження про проведення навчань усім комерційним авіакомпаніям Єгипту. Там додали, що заборона на польоти в іранському повітряному просторі триватиме три години – з 04:30 до 07:30 ранку у четвер.

Водночас у розмові з іранським інформагентством ISNA очільник міжнародного аеропорту у Тегерані Саїд Чаландрі спростував повідомлення про попередження щодо заборони польотів у повітряному просторі західного Ірану, однак не уточнив, чи стосується його спростування до території усієї країни.


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