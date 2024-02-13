Влада Азербайджану та Вірменії звинуватили один одного в обстрілах на кордоні

Міноборони Азербайджану заявило, що підрозділи Збройних сил Вірменії обстріляли позиції азербайджанських військових у товузському напрямку кордону.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі відомства.

«12 лютого о 20:50 та о 23:40 підрозділи Збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Чинарли Товузгалинського району обстріляли зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії у напрямку населеного пункту Коханабі Товузського району», – заявили в Міноборони Азербайджану.

Oxu.az зазначає, що підрозділами Державної прикордонної служби Азербайджану 13 лютого у відповідь на дії Вірменії, було проведено операцію «Відплата».

Новини-Вірменія повідомляє, що за інформацією Міноборони Вірменії, підрозділи Збройних сил Азербайджану, починаючи з 05:30 13 лютого, відкрили вогонь зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих в районі Неркін Ханд.

«В результаті вогню з боку азербайджанських Збройних сил у напрямку Неркін Ханд, у вірменської сторони, за попередніми даними, є двоє загиблих та поранені», – заявили у відомстві.