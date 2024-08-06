Іран отримує від РФ радари і засоби ППО – NYT

РФ почала постачання Ірану передових радарів і засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє The New York Times.

Двоє іранських офіційних осіб підтвердили, що Іран надіслав Росії запит щодо передових систем ППО.

Вони також додали, що Росія вже розпочала постачання.

Зазначається, що у понеділок, 5 серпня, до Тегерана прибув колишній глава міноборони РФ, а нині секретар російського Радбезу Сергій Шойгу. Він провів зустрічі з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та з командувачем Збройних сил Ірану Мохаммадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю.

Шойгу також зустрівся з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану.

Візит Шойгу до країни підкреслює тісний альянс між Іраном і Росією, який зміцнився після початку війни в Україні в 2022 році.

Іран надає Росії військові безпілотники, і дві країни нещодавно завершили угоду про розширення військової та розвідувальної співпраці.