Іран може готувати атаку балістичними ракетами на Ізраїль — CNN 

Представники Білого дому вважають, що Іран планує атакувати Ізраїль балістичними ракетами.

Про це пишуть CNN, NYT та Axios з посиланням на чиновника Білого дому.

Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив Axios, що, за останніми даними розвідки, атака буде здійснена в найближчі кілька годин. Попередження від США надійшло близько опівдня за місцевим часом (5 ранку за східним часом), сказав чиновник.

Троє ізраїльських офіційних осіб заявили, що Іран атакуватиме безпілотними літальними апаратами та ракетами, випущеними в бік Ізраїлю. Одне джерело серед офіційних осіб США сказало, що мова йде про балістичні ракети. За словами другого джерела, незрозуміло, який вид атаки буде здійснено. Усі чиновники говорили на умовах анонімності, пише NYT.

За інформацією джерела CNN, Іран планує вдарити балістичними ракетами.

“У Сполучених Штатів є ознаки того, що Іран готується неминуче завдати удару балістичними ракетами по Ізраїлю. Ми активно підтримуємо оборонні приготування для захисту Ізраїлю від цього нападу. Прямий військовий напад з боку Ірану на Ізраїль призведе до серйозних наслідків для Ірану”, – йдеться в заяві високопоставленого чиновника Білого дому, передає CNN.

Як сказав американський чиновник, США готові зробити все можливе, щоб допомогти Ізраїлю перехопити все, що спрямує Іран, подібно до того, як США запропонували свою допомогу в квітні, коли Іран запустив хвилю безпілотників і ракет на Ізраїль. Тоді переважну більшість із повітряних цілей успішно перехопили.

США очікують, що майбутня атака з боку Ірану на Ізраїль може бути подібною за розмахом і масштабом до тієї, що була в квітні, заявив американський чиновник CNN.

Незабаром після оприлюднення заяви США ізраїльські військові заявили, що поки що не виявили повітряної загрози з боку Ірану.

“На даний момент Ізраїль не бачить безпосередньої загрози з боку Ірану”, — заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Під час короткого відеозвернення Хагарі сказав, що ізраїльські військові літаки зараз “сканують небо” на предмет будь-якої неминучої загрози з боку Ірану.

“Ми перебуваємо в стані найвищої готовності як у наступі, так і в обороні”, — додав Хагарі, попередивши Іран, що будь-який напад на Ізраїль “матиме наслідки”.

Як пише CNN, напруженість між Ізраїлем та Іраном значно загострилася останніми тижнями, оскільки Ізраїль активізував свої зусилля проти “Хезболли” в Лівані, бойового угруповання, підтримуваного Іраном. Ізраїль у понеділок розпочав наземну операцію на півдні Лівану проти Хезболли.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив у вівторок, 1 жовтня, що Сполучені Штати “дуже уважно стежать за подіями на Близькому Сході” і “віддані обороні Ізраїлю”. При цьому Блінкен не зробив жодних конкретних згадок про Іран або потенційну атаку.