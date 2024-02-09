Інтерв’ю Путіна може переконати республіканців блокувати військову допомогу Україні, – WP

Інтерв’ю Путіна з Такером Карлсоном демонструє зв’язок Кремля з Республіканською партією Трампа. Це може збільшити шанси Дональда Трампа на переобрання та переконати республіканців продовжувати блокувати військову допомогу США Україні.

Таку думку висловили журналісти The Washington Post.

В інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону президент Росії Володимир Путін витратив перші 30 хвилин, виголошуючи ревізіоністську історичну тираду про засновницькі міфи Росії та України, розпад Радянського Союзу та експансіонізм НАТО.

Під кінець розмови було зрозуміло, що Путін не має наміру припиняти жорстоку війну проти України.

Основні тези з інтервʼю