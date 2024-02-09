Інтерв’ю Путіна може переконати республіканців блокувати військову допомогу Україні, – WP

Інтерв’ю Путіна з Такером Карлсоном демонструє зв’язок Кремля з Республіканською партією Трампа. Це може збільшити шанси Дональда Трампа на переобрання та переконати республіканців продовжувати блокувати військову допомогу США Україні.
Таку думку висловили журналісти The Washington Post.
В інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону президент Росії Володимир Путін витратив перші 30 хвилин, виголошуючи ревізіоністську історичну тираду про засновницькі міфи Росії та України, розпад Радянського Союзу та експансіонізм НАТО.
Під кінець розмови було зрозуміло, що Путін не має наміру припиняти жорстоку війну проти України.
Основні тези з інтервʼю
- “Росія не починала війну (проти України) у 2022 році. Ціль РФ – закінчити війну, яку в 2014 році розпочала Україна”.
- Росія “не відмовлялася від перемовин”.
- “Росію просто водили за ніс у ситуації з Мінськими угодами”.
- “Угорці, які живуть на Заході України, хотіли б повернення земель на історичну батьківщину”. При цьому диктатор додав, що нібито ніколи не мав розмов на цю тему із премʼєром Угорщини Віктором Орбаном.
- Революцію Гідності очільник Кремля назвав “держпереворотом”, який став “політичною помилкою ЦРУ”.
- “Глобальна війна суперечить здоровому глузду, це поставить людство на межу знищення”.
- “Росія не має територіальних претензій до Польщі, Латвії чи когось ще. Відправлення військ Москва може розглянути у разі нападу”.
- “Російські гіперзвукові ударні системи вдосконалюються щодня, але це лише вимушена відповідь”.
- Росія “добровільно та ініціативно пішла на розвал Радянського Союзу”, розраховуючи на те, що це буде сприйнято Заходом як “запрошення до співробітництва та союзництва”.
- “Росія та Україна рано чи пізно домовляться”.