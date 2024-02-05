Кримінал

Інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася майже на чверть

5 Лютого 2024 13:46
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війна, мвс
Рятувальники гасять пожежу, яка виникла після російських обстрілів / Фото ДСНС

Минулого тижня інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів. 

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше – в Запорізькій області. 

Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення.

“Першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські. Ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам.

Наші фахівці працюють у посиленому режимі та завжди готові до будь-яких викликів.

Дякую всім, хто продовжує рятувати й захищати”, – зазначив Клименко.


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