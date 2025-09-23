Інтегрувати ППО та разом збивати російські цілі: пропозиція України в ООН

Україна на Генасамблеї ООН закликала партнерів інтегрувати системи ППО та спільно збивати російські ракети й дрони. Київ готовий ділитися унікальним досвідом і технологіями, щоб зміцнити глобальну безпеку та протидіяти новим загрозам.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами міністра, переговори та виступи першого сегмента високого рівня Генасамблеї ООН продемонстрували цікаву тенденцію.

Реклама

Реклама

“Україна не просто закликає світову спільноту до допомоги в подоланні російської агресії. Ми готові ділитися своїм досвідом, уроками стійкості та унікальними технологіями задля посилення наших партнерів. І ця наша додана вартість надзвичайно цікавить іноземні держави від Карибського басейну до Нової Зеландії”, – написав Сибіга.

Йдеться про безпілотні технології, морські та підводні дрони, досвід децентралізації енергосистеми та її управління в умовах безпрецедентної кризи, досвід захисту від комбінованих повітряних атак у понад півтисячі дронів і ракет. Україна пропонує конкретні рішення, засновані на власному досвіді.

“Пропонує інтегрувати протиповітряну оборону та разом збивати російські цілі. Пропонує позбуватися ілюзій. Пропонує ділитися досвідом, якого не має жодна інша країна в світі. Нагадує, що саме з гібридних провокацій починалася російська агресія проти України. Застерігає, що не можна проявляти слабкість чи чекати, що російська загроза зникне сама собою. Потрібно діяти вже сьогодні, і діяти сильно та спільно”, – підкреслив міністр.

За словами Сибіги, наразі голос України — це “голос досвіду та конкретних рішень для підтримання міжнародного миру та безпеки”.