Суспільство

Інспектори США не знайшли ознак розкрадання військової допомоги в Україні

3 Листопада 2022 19:47
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зброя

Представники США, які ведуть облік американської військової допомоги Києву, не виявили свідчень розкрадання спорядження чи озброєнь українською стороною для подальшого перепродажу чи з іншими цілями.

Америка з початку війни вже надала і запланувала постачання Україні військову допомогу майже на 18 млрд доларів, і Вашингтон хоче переконатися, що ця допомога використовується за призначенням.

Як заявив прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, невелика команда співробітників американського посольства в Києві та офісу військового аташе провела численні інспекції постачання американської військової допомоги.

Ці інспекції проходили протягом останніх кількох місяців у різних точках України, віддалених від лінії фронту.

Райдер описав їхні результати так: “Ми не отримали свідчень про поширене розкрадання американської військової допомоги в Україні”.

Раніше високопосадовець міністерства оборони США вже пояснював, що американці ретельно відстежують усі поставки до кордону з Україною, а після цього Київ стежить за тим, як озброєння та обладнання доставляються до лінії фронту.

Україна також надає докладний звіт про всі втрати та витрати майна.

На думку Держдепартаменту США, головна загроза – можливе захоплення озброєнь противником.

“Основні побоювання викликає можливість захоплення української зброї, у тому числі наданої Америкою, проросійськими силами з її подальшим перепродажем, – йдеться у нещодавньому звіті Держдепу. – Не виключено, що Росія може також використати цю зброю для розробки заходів протидії йому, пропаганди та операцій під чужим прапором”.

Російські ЗМІ не раз стверджували, що західна зброя, що поставляється Україні, перепродається і потрапляє в інші країни, проте ці повідомлення не знайшли жодних підтверджень, що заслуговують на довіру.


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