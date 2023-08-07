Суспільство

“Ініціатива на фронті на нашому боці” – Залужний

7 Серпня 2023 19:06
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Залужний, фронт

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що захисники утримують ініціативу в наступі, а активними штурмовими діями росіяни намагаються відволікти українські сили від певних ділянок фронту.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ із посиланням на заяву Залужного за підсумками розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

“Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції.

Щодо оборони. Вона – стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту.

Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці”. 

Залужний повідомив, що під час розмови з Міллі також обговорили актуальні потреби Збройних сил в озброєнні та боєприпасах. Головнокомандувач подякував партнерам за допомогу і підтримку, домовилися і надалі залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти.


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