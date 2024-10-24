Інформація у ЗМІ про те, що 7 країн виступають проти запрошення України до НАТО не відповідає дійсності – ОП

В Офісі президента України заперечили інформацію про те, що ряд країн Альянсу виступають проти запрошення України до НАТО.

Про це заявив прессекретар Офісу президента Сергія Нікіфорова, наданий українським ЗМІ.

“Інформація у ЗМІ про те, що 7 країн виступають проти запрошення України до НАТО не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Насправді, ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації.

Запрошення – це перший пункт Плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував План міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО”.