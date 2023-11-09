Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,3%

Споживчі ціни в Україні в жовтні 2023 року прискорили зростання до 0,8% з 0,5% у вересні після зниження на 1,4% у серпні та 0,6% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

Водночас у жовтні-2022 вони зросли на 2,5%, тож у річному вимірі за підсумками жовтня-2023 інфляція знову знизилася – до 5,3% із 7,1% за підсумками вересня, 8,6% – за підсумками серпня і 11,3% – за підсумками липня.

Держстат у жовтні також зафіксував зниження базової інфляції до 0,4% з 0,9% у вересні після перебування її в липні-серпні на нульовому рівні.

З урахуванням того, що в жовтні-2022 базова інфляція становила 1,9%, у річному вимірі за підсумками жовтня-2023 вона також знизилася до 6,8% з 8,4% за підсумками вересня, 10,0% – за підсумками серпня і 12,3% – за підсумками липня.

З початку поточного року інфляція в країні сягнула 3,8%, базова – 4,6%, уточнив Держстат.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 10,6% до 5,8%, однак погіршив його на 2024 рік – із 8,5% до 9,5%.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на цей рік з 14,7% до 7,1%, а на наступний – з 10,8% до 9,7%.

У 2022 році інфляція зросла до 26,6% з 10% у 2021 році, базова інфляція – до 22,6% з 7,9%.