Політика

Імовірність затяжної війни – це позиція не тільки Росії, – Данілов

18 Березня 2023 18:46
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війна, данілов

Олексій Данілов прокоментував заяви про “затяжну війну”. Секретар РНБО наголосив, що, на жаль, це – позиція не тільки Росії.

Данілов наголосив, що, на жаль, деякі держави підтримують позицію про “затяжну війну”. Кожна країна має свій інтерес та зиск з подій, які відбуваються у світі. Україна має це розуміти та робити певну корекцію на ці речі, розповів він у інтерв’ю “Радіо Свобода“.

За словами Данілова, надія Росії затягнути війну на дуже довго – вже на межі. Щоб підсилюватися, країні-терористці потрібні інші країни. Україні вони – добре відомі. Насамперед мовиться про Іран. Він допомагає Росії зброєю.

Окрім того, у зоні ризику ще декілька держав. Водночас наразі вони не перейшли межу.

“І, звичайно, є велике сподівання у росіян на великий Китай, що Китай буде допомагати Росії. Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого потрібна ця річ. Тому що Китай – велика країна, країна, яка має свій шлях розвитку. І чи буде поєднання цих речей, тоді треба розуміти, як на це має реагувати світ”,– наголосив Данілов.


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