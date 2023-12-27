Суспільство

Імітували напад Північної Кореї на Сеул: у Південній Кореї провели рідкісні навчання

27 Грудня 2023 16:31
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корея, навчання

Сьогодні понад 1000 південнокорейських військових, поліцейських і співробітників служб з надзвичайних ситуацій взяли участь у рідкісних оборонних навчаннях, які імітували напад Північної Кореї на Сеул.

Про це повідомляє Reuters.

Навчання мають на меті розвіяти побоювання, що Сеул може бути атакований КНДР раптово.

Під час навчань імітувалися атаки на основний об’єкт водопостачання, телефонні станції і підземний коридор комунікацій та силових кабелів.

“Для нас був великий урок, коли передова оборонна система Ізраїлю зазнала несподіваного нападу ХАМАС, озброєного звичайною артилерією і примітивними засобами”, – сказав мер столиці О Се Хун.

За його словами, дії бойовиків 7 жовтня в містах Ізраїлю показали, що переважаючий військовий потенціал не має великого значення, якщо ворог здійснив успішну несподівану атаку.

Відстань від Сеула до кордону з Північчю, що становить 38 км, робить його особливо вразливим до нападу в будь-який час, додав О.

Навчання відбулися в день, коли Південна Корея запровадила нові санкції проти восьми північнокорейців, пов’язаних з ядерною і ракетною програмами.


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