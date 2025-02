Ілон Маск закликав закрити “Радіо Свобода” та “Голос Америки”

Американський мільярдер Ілон Маск висловився за закриття державних ЗМІ США «Радіо Свобода» та «Голосу Америки», заявивши, що ці медіа більше не мають сенсу, оскільки «ніхто їх не слухає».

Таку позицію він озвучив у соцмережі X, коментуючи допис генерального директора IBC Group Маріо Навфала, який також закликав припинити діяльність цих мовників.

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91