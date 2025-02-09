Політика

Ілон Маск закликав закрити “Радіо Свобода” та “Голос Америки”
9 Лютого 2025 19:43
читать на русском →
Штаб-квартира радіостанції RFE/RL / Фото з відкритих джерел
Штаб-квартира радіостанції RFE/RL / Фото з відкритих джерел

Американський мільярдер Ілон Маск висловився за закриття державних ЗМІ США «Радіо Свобода» та «Голосу Америки», заявивши, що ці медіа більше не мають сенсу, оскільки «ніхто їх не слухає».

Таку позицію він озвучив у соцмережі X, коментуючи допис генерального директора IBC Group Маріо Навфала, який також закликав припинити діяльність цих мовників.

«Так, закрийте їх. Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Алло? Їх більше ніхто не слухає», – написав Маск.

За його словами, ці ЗМІ є «пережитком минулого» та витрачають 1 мільярд доларів на рік із коштів американських платників податків, тоді як їхній зміст, на думку бізнесмена, зводиться до «розмов самих із собою».


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Лютого 2025 20:43

Країни Балтії від’єдналися від російської енергосистеми – Зеленський вітає рішення
9 Лютого 2025 20:25

“Укренерго” з понеділка запроваджує обмеження електропостачання
9 Лютого 2025 19:16

Росіяни скинули КАБ на Дергачівську громаду: знеструмлені 5 населених пунктів
9 Лютого 2025 18:45

У Німеччині розслідують можливе шпигунство на військовій базі, де навчають українців
9 Лютого 2025 16:41

Ворог активізує атаки на Покровському та Курському напрямках – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки